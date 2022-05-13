Поводом послужило приглашение председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая решительно настаивает на поставках оружия украинцам.

Канцлер Олаф Шольц сегодня ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага о своей политике в отношении Украины.

Об этом пишет Bild.

Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она твердо выступала за поставку тяжелого вооружения в Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.

Ранее Штрак-Циммерманн предлагала странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Шольца неоднократно критиковали за нерешительную позицию по поводу поставок вооружения Украине. Ситуация даже дошла до того, что канцлеру угрожала отставка.

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