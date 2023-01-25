Пять систем Patriot закроют 90% неба над частью Украины, уверен эксперт.

Радиус действия переброшенных в Польшу натовских ПВО Patriot дотягивается до окраин Львова, сообщил в эфире FREEDOM военный эксперт Иван Ступак. Это поможет, в том числе, размещению в этой части Украины истребителей западного образца.

Это, среди прочего, может Украине помочь с размещением складов и баз с топливом: "Там можно размещать какие-то нефтебазы, склады, перевалочные пункты, ремонтные базы тяжелой техники на нашей стороне, но под защитой польской ПВО. Это очень неплохое решение и неплохой ход".

Он предположил, что пять систем Patriot закроют 90% неба над частью Украины.

"Я просто пока не готов сказать, что эти пять точно идут в Украину, а не, например, три идут в Украину, два будут на границе. Все ж зависит от политической конструкции, как она будет выстроена. Если 5 зайдут в Украину, а остальные будут стоять на границе, то это неплохой profit. То есть, мы часть территории на 90% защитим от российских ракет. Плюс – там будут какие-то NASAMS, Gepard. Над этой территорией можем разворачивать взлетную полосу для авиационной техники", - сказал Ступак.

F-16 для Украины - что известно

Накануне "Рамштайна" власти Нидерландов заявили, что готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16. Сразу же после этого украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад выделить украинским пилотам современные боевые самолеты.

Еще в сентябре издание "Politico" писало об успехах переговоров Украины и США о передаче систем Patriot и F-16.

Главная причина, почему Америка тянет с передачей истребителей, по словам эксперта Сергея Грабского, заключается в том, что под них надо разворачивать ремонтно-промышленную базу, готовить пилотов и технический состав.

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