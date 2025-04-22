Храпчинский отмечает, что война с РФ продолжается 300 лет, но Путин не собирается ее останавливать.

На параде, который запланирован в Москве на 9 мая, РФ может показать вооружение, которое она создает вместе с другими странами. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV".

В частности, его спросили, что покажут в Москве на параде 9 мая, на что он ответил, что надо смотреть, чем вообще воюет РФ.

"Вроде бы, грузовики с "шахедами" будут, но посмотрим, чем воюет Российская Федерация. Воюет ракетами корейскими, корейскими баллистическими ракетами, дронами иранскими или китайскими. Конечно, не жалеет свой личный состав", - сказал Храпчинский.

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Он подчеркнул, что проблема заключается не в том, что в корейских ракетах есть американские или корейские детали, а в том, что в корейских ракетах есть интеллектуальная собственность РФ. То есть, есть объединение двух государств для того, чтобы создать качественное оружие. Эксперт добавил, что то же касается взаимодействия РФ с Ираном.

"То есть, мы имеем треугольник "Россия-Иран-Северная Корея", который создает все больше образцов вооружения. И это угроза не просто для Украины, это угроза для азиатского региона, для других регионов. Но пока еще мировое общество не видит этой проблемы. Они думают, что война пока еще происходит в Украине", - сказал эксперт.

По его мнению, вскоре может быть значительно больше проблем в мире из-за того, что некоторое время закрывали глаза в некоторых государствах, не видели этой общей проблемы. Эксперт отмечает, что 30 часов тишины на Пасху, которые на самом деле "тишиной не были", - заигрывание кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, спекулируя на его самовлюбленности.

"Во-вторых, это оперативная пауза, которая позволила кое-что сделать россиянам для того, чтобы подготовиться к тем самым обстрелам, которые они начали сразу с нуля часов. Поэтому в который раз подчеркивает - верить России и любая попытка остановить, или передохнуть - это лишь оперативная пауза для того, что россияне собрали свои силы", - подчеркнул эксперт.

Он также прокомментировал то, что сразу после Пасхи армия РФ запустила по Украине различное вооружение, включая ракету "Оникс". По его словам, "все это вооружение" летит по Украине, прифронтовая, пограничная зона, гражданское население страдает от FPV-дронов, от ударных беспилотников.

"Посмотрите, как используется "Молния"... Недавно была информация, что якобы химические средства есть в ударных беспилотниках. Более двух лет Россия активно использует на линии боевого соприкосновения FPV-дроны с химическим веществом, которое приводит к ожогам дыхательных путей и глаз наших военных. Поэтому надо заметить, что враг не останавливается, не собирается заканчивать войну. Это надо нам понять", - акцентировал Храпчинский.

Он добавил, что также надо понимать: война РФ против Украины длится не три или 11 лет, а 300 лет, и нельзя не понимать глобальность этой проблемы и не делать определенные шаги с учетом того, какие последствия будут через 10-15 лет.

Аналитик обратил внимание на то, что "мы все активно идем на поводу у врага", в частности в производстве дронов на оптоволокне. Как пояснил Храпчинский, когда враг начал активно использовать такие средства, в Украине начали масштабировать свои возможности - изготавливать дроны на оптоволокне. В то же время, по мнению эксперта, при имеющейся качественной институции, инженерной общности, которая бы могла активно сотрудничать, можно создать системы, которые позволили работать на радиоканалах в сложных зонах, где действует активная вражеская РЭБ.

Трюк Путина с "пасхальным перемирием" - это ухаживание за Трампом

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что объявленное Россией так называемое "пасхальное прекращение огня" было не более, чем попыткой произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. По словам главы МИД, жест российского диктатора Владимира Путина был неискренним и имел исключительно политический подтекст.

Также чиновник сравнил это "перемирие" с маркетинговой операцией, направленной на то, чтобы президент США Дональд Трамп не разозлился.

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