Диктатор пытается смягчить риторику американского президента, чтобы не разозлить его.

Объявленное Россией пасхальное прекращение огня в Украине было не более чем попыткой произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии для FranceInfo.

По словам главы МИД Франции, жест российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "пасхального перемирия" был неискренним и имел исключительно политический подтекст.

"Пасхальное перемирие", которое он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией ухаживания, направленной на то, чтобы президент Трамп не потерял терпение и не разозлился", - сказал министр.

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"Пасхальное перемирие" - что известно

Путин заявил о прекращении огня в субботу, однако, по словам Киева, российские войска не только не придерживались договоренности, но и неоднократно ее нарушали, обстреливая инфраструктуру. Украина обвинила Россию во лживом перемирии и несоблюдении взятых обязательств.

Тем временем в США, на фоне затягивания мирных переговоров, Дональд Трамп все больше проявляет недовольство ситуацией. СМИ сообщают, что он даже высказался о Путине как о том, на кого он "разъярен", критикуя при этом и украинского лидера Владимира Зеленского.

Москва же, вместо того чтобы согласиться на украинское предложение о полном прекращении огня, выдвинула длинный список условий, которые фактически заблокировали переговорный процесс.

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