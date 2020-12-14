Американская армия хочет вооружиться дешевыми беспилотными машинами, которыми можно было бы пожертвовать в противостоянии вражескому наступлению.

10 сентября 2019 года беспилотный наземный аппарат Titan осуществил несколько пусков противотанковых ракет Javelin на полигоне Redstone Сухопутных войск США в Алабаме. Это испытание было большим шагом для американских военных, которые стремятся использовать вооруженных роботов в высокотехнологичных методах ведения войны.

Читайте такжеBusiness Insider: Действительно ли эра танков подходит к концу?Конечно, Titan, изготовленный компанией QinetiQ, - это не робот-танк. Об этом пишет National Interest. Он на гусеничной базе, которая позволяет ему легко двигаться по заболоченной местности. Но он весит всего одну тонну. Его первоочередным назначением была доставка боеприпасов для пехотинцев. Огонь из ракетной установки на Titan ведет человек с помощью дистанционного управления, а не алгоритм. Хотя сейчас идет разработка технологии, которая может изменить это.

Однако, произведя выстрел, робот не может сам перезарядить систему Javelin. Так что это приходится делать людям, по крайней мере, пока. Таким образом, вооруженный робот не может стать соперником 70-тонному танку M1 с его 120-миллиметровой пушкой, выстрелы из которой пока не может сдержать ни одна система активной защиты.

Но Сухопутные войска США и не пытаются вооружиться танками-роботами. Взамен они хотят получить боевого робота, который будет значительно меньше, дешевле и которым можно будет пожертвовать, в отличие от пилотируемых аппаратов.

"Одна из очевидных миссий для роботов - это жертвенные действия с целью задержать мощное наступление врага. Да, живые солдаты тоже могут нести ракеты. И тренированные пехотинцы, вполне возможно, лучше найдут скрытую позицию, чем робот, даже такой малый, как Titan. Но как только живые бойцы откроют огонь, они сами могут стать целью. И не всем удастся выжить", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Economist: США посадят искусственный интеллект за штурвал истребителейВооруженный ракетами Javelin робот Titan может помочь Сухопутным войскам США лучше понять возможности беспилотных наземных аппаратов. Поскольку американские военные готовят более масштабный эксперимент сочетания живых солдат с вооруженными роботами. Солдаты на модифицированных БМП M-2 Bradley будут контролировать целый взвод наземных роботов во время учений в Колорадо еще до конца 2020 года.

Запланированные испытания выходят за пределы отработки базового "роботизированного" наступления, которое до сих пор определяло успех использования механизированной пехотой автономных и полуавтономных боевых машин. Командование Сухопутных войск США планирует провести длительные учения на полигоне Форт-Карсон и собрать данные для Центра наземных транспортных средств. Солдаты будут управлять беспилотным оружием с МБП Bradley.

Читайте такжеBusiness Insider: Россия ищет, кому продать свои красивые, но ни на что не способные БМПТ "Терминатор"В Сухопутных войсках США объяснили, что модификации БМП включают управляемую дистанционно башню для 25-миллиметровой пушки машины, дополнительные сенсоры для сканирования ситуации вокруг Bradley, а также новые станции для экипажа с сенсорными экранами. В учениях в Колорадо будут участвовать две модифицированные БМП Bradley, которые будут руководить четырьмя вооруженными роботами.

Вооруженные силы США, Великобритании и России стараются как можно быстрее интегрировать вооруженных роботов в вооружение своих наземных сил. Сухопутные войска США начали покупать боевых роботов, которые бы могли заменить старые пилотируемые машины M-2 Bradley. Нынешние военные учения могут показать, насколько успешны эти усилия.

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Перевод: Лесь Дымань