По его словам, Вашингтон приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления.

Соединенные Штаты нацелены на продолжение военной поддержки Украины. Большое внимание Штаты уделяют предоставлению средств противовоздушной обороны.

Как сообщает "Укринформ", об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что украинские защитники смогли сбить большинство крылатых ракет, выпущенных оккупантами в течение последних 2-3 суток, благодаря средствам ПВО, которые были предоставлены не только Штатами, но и другими странами.

"Поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на этом", – подчеркнул Кирби.

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По его словам, Вашингтон приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. Представитель Белого дома добавил, что украинские защитники получили почти все, что спрашивали. Речь идет, в частности, о бронетехнике, артиллерии, системах ПВО, боеприпасах, а также организации учений украинских военных.

"Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – отметил Кирби.

Военная помощь Украине

3 мая Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи Украине на общую сумму до 300 млн долларов. В этот пакет вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для HIMARS и авиационные ракеты Hydra-70.

Ранее Дания отправила в Украину самый большой за все время пакет помощи для контрнаступления. В него вошла техника, транспортные средства, системы ПВО и другое вооружение на сумму 1,7 миллиарда датских крон.

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