Лондон готов помогать Киеву столько, сколько нужно.

Международная поддержка Украины растет, а ее темпы ускоряются. Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время "Рамштайна", все больше и больше стран готовы быстро помогать Киеву.

"Послание из "Рамштайна" понятно. Международная поддержка Украины растет. Вовлечено больше стран, чем когда-либо. Пожертвования увеличиваются, и их доставка ускоряется. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - передает слова Уоллеса Sky News.

Видео дня

Кроме этого министр обороны рассказал о вкладе, который сделала в том числе и Великобритания.

"Великобритания может гордиться нашей поддержкой. Мы обеспечиваем бесчисленное количество отважных украинцев боевой подготовкой, снаряжением и боеприпасами, срочно необходимыми для отражения варварского вторжения России", - добавил Уоллес.

Великобритания и Украина - это стоит знать

На сегодня известно, что Лондон предоставил Киеву для войны против России более 10 000 противотанковых ракет, 200 000 артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных установок, самоходных артиллерийских установок и более 200 000 единиц нелетального оборудования.

Вооруженные силы Великобритании 18 апреля сообщили, что передали Украине 14 танков Challenger 2. В Лондоне отметили, что эти танки являются "подаренными".

В Лондоне считают, что война не завершится в 2023-м году. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что убежден в поддержке Киева мировым сообществом в течение следующих лет.

Вас также могут заинтересовать новости: