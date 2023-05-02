В него вошла техника, запрашиваемая Украиной.

Дания отправила Украине крупнейший на сегодняшний день пакет помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон.

В него вошли транспортные средства, техника, средства ПВО и боеприпасы, направленные на укрепление способности Украины вести наступление в ближайшие месяцы, говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Дании. Отмечается, что эту технику запросила Украина.

"Мы знаем, что русские закрепились на оккупированных территориях Украины траншеями, минными полями и другими заграждениями, которые должны остановить украинское наступление. Материалы в пакете пожертвований важны для того, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой. В то же время мы усиливаем усилия по поддержанию центральных мощностей", - сказал и.о. министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

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В пакет помощи вошли бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины, машины и шланги для разминирования, минометные гранаты, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, мобильные полевые мосты и устройства для ночного видения. Также они выделили деньги на закупку ПВО и 50 миллионов евро на поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины.

Помощь Украине от Дании

В Минобороны Дании заявили, что они уже оказали Украине поддержку на сумму в почти 11 миллиардов датских крон.

В начале года они выразили готовность передать на вооружение украинской армии 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Также они выделили пакет помощи на сумму более 40 миллионов долларов.

Прошлой осенью Дания пообещала передать зимнюю форму для украинских солдат, а также заявили о готовности участовать в восстановлении объектов инфраструктуры в Николаевской области.

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