Эта машина подходит только для подавления огня, а не для поражения целей.

Россия модернизировала тягач МТ-ЛБ-2М-3 установив на него корабельную установку. Впрочем, теперь машина получила еще больше "улучшений".

Как сообщает Forbes, российская пропаганда РФ показала репортаж с Авдеевского направления. Среди прочего были показаны МТ-ЛБ с морскими пушками 2м-3 калибром 25-мм.

Раньше эти машины уже "светились" на фронте, но они несколько отличаются. Пушки 2м-3 расположены на одном уровне с корпусом МТ-ЛБ. Башню интегрировали другим способом, что является изменением для кустарных модернизаций в ВС РФ. Над боевыми модулями установили "мангал" для защиты от дронов.

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"Есть ощущение, что от гидравлики 2м-3 отказались и перешли на полностью ручную наводку, поскольку это самое простое решение, которое не требует трудозатрат, но предсказуемо влияет на эффективность стрельбы", - прокомментировал наблюдатель Эдуард Перов.

В первой версии МТ-ЛБ сильно тряслась во время стрельбы, что влияло на точность. Цель такой машины на поле боя была в том, чтобы вести огонь на подавление, а не для поражения целей. Кроме того, такие МТ-ЛБ не могут слишком близко подъезжать из-за плохой брони.

Как пишет издание, в новых версиях машины башню несколько укоротили по высоте, что может немного стабилизировать машину и уменьшить вибрации. Изменения в конструкции не сделают машину намного лучше, но по мнению автора это свидетельствует о тенденции. Как ВСУ, так и ВС РФ делают модернизирующие импровизированные машины из-за невозможности приобрести необходимое современное вооружение в достаточном количестве.

Потери РФ в Украине

За сутки в Украине уничтожено 850 российских оккупантов и перейдена еще одна отметка - с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили 320 670 человек.

Также уничтожено много вражеской техники, в частности, артиллерийских систем – 7769 (+17 единиц за минувшие сутки), танков ‒ 5446 (+7), боевых бронированных машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13), средства ПВО ‒ 589 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 10159 (+25),специальная техника ‒ 1105 (+7).

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