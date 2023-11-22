Кроме живой силы, уничтожены 17 вражеских артиллерийских систем и много другой техники.

За сутки в Украине уничтожены 850 российских оккупантов и перейдена еще одна отметка - с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили 320 670 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также уничтожено много вражеской техники, в частности, артиллерийских систем – 7769 (+17 единиц за минувшие сутки), танков ‒ 5446 (+7), боевых бронированных машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13), средства ПВО ‒ 589 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 10159 (+25), специальная техника ‒ 1105 (+7).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, уничтожены 899 вражеских РСЗО, 323 самолетов, 324 вертолетов, 1564 крылатые ракеты, 22 корабля /катера, одна подводная лодка.

Видео дня

Война в Украине: новости

Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и крылатой ракетой.

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия) 14-ю ударными БпЛА типа Shahed и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3 с этого же направления. Уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136.

Также отмечали, что крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома. Предварительно без пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: