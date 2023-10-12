Оккупанты продолжают совершенствовать свои беспилотники.

Россияне проводят модернизацию своего вооружения. В частности, оккупационные войска усовершенствовали беспилотники "Ланцет".

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Теперь их дальность полета увеличилась до 70 километров.

"Сейчас россияне могут прибегать к модернизации своих вооружений. Также они продолжают совершенствовать свои беспилотники. Поскольку нашу войну не зря называют войной дронов. Сегодня все чаще боевые действия переходят в воздух", – отметила она.

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По словам Гуменюк, россияне начали чаще запускать дроны с временно оккупированных территорий на левобережье Днепра.

"Даже тогда, когда наша контрбатарейная борьба имеет успех и мы выбиваем артиллерию противника, россияне все чаще применяют ударные дроны с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра. В том числе и те, которые сбрасывают взрыво-осколочные боеприпасы. Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", – резюмировала руководитель пресс-центра Сил обороны юга.

Что известно о дронах "Ланцет"

"Ланцет" – это российский беспилотник, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на передовой и в тылу. Известно, что они могут кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем быстро атаковать ее. В целом в воздухе "Ланцет" может находиться около часа.

Максимальная скорость "Ланцета" в последней модификации составляет 110 км/ч (в условиях обычного полета) и 300 км/ч при атаке на цель. Вес такого дрона составляет около 12 кг.

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