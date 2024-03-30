Совет министров страны одобрил 25-й пакет помощи Киеву.

Совет министров Бельгии одобрил 25-й пакет помощи Украине. Об этом в соцсети Х сообщила министр обороны страны Людвин Дедондер.

По ее словам, в частности, 100 млн евро будут направлены на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции.

"Мы продолжаем!" - написала руководительница оборонного ведомства Бельгии.

Предоставление истребителей F-16 Украине - последние новости

На днях стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Еще 24 борта могут быть проданы Аргентине с последующей передачей их Киеву.

Ранее УНИАН сообщал, что в Британии показали украинских пилотов, которые завершили базовую подготовку на F-16. Теперь украинские пилоты перейдут на следующий этап обучения во Франции.

До этого сообщалось, что 10 украинских пилотов в Великобритании прошли базовую летную и языковую подготовку и теперь, перед тем, как научиться управлять истребителями, перейдут на курсы повышения квалификации, которые проводят воздушные силы Франции.

Кроме того, УНИАН писал, что стало известно, когда Украина получит первые самолеты-истребители F-16. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, самолеты-истребители американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

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