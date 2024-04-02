Для атак по городу РФ использует 2 типа модернизированных авиабомб.

Российские оккупанты для обстрелов Харькова и области используют модернизированные авиабомбы.

Как рассказал "24 Каналу" авиационный эксперт Богдан Долинце, именно такие бомбы захватчики применяли для штурма Авдеевки.

По словам Долинце, РФ использует 2 типа модернизированных авиабомб. В частности, есть УМПК бомбы, которые используют раскладные крылья, что увеличивает дальность полета до 30-50 километров. Отмечается, что УМПК - универсальный модуль планирования и коррекции. Он предназначен для преобразования обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы.

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Второй тип предусматривает применение нового боеприпаса. Кроме модуля планирования и коррекции в нем есть активный двигатель, придающий скорость бомбе. Дальность полета этого боеприпаса до 70-80 километров

"Использование такого двигателя позволяет на небольших расстояниях использовать такие боеприпасы для запуска не с авиационной системы, а с наземной пусковой установки",- пояснил эксперт.

Он предупредил, что использование подобных бомб несет большую угрозу населению Украины.

"Они являются очень опасными из-за их мощности - более 250 килограммов. Результат взрыва соизмерим с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности",- рассказал Богдан Долинце.

Обстрелы Харькова

Российские захватчики с начала полномасштабной войны бьют по Харькову и области из различных типов вооружения.

22 марта во время массированного обстрела они уничтожили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции, 27 марта стало известно, что оккупационные войска впервые с 2022 года атаковали Харьков авиабомбами.

Городской голова Игорь Терехов отмечал, что россияне уничтожили почти всю энергетическую инфраструктуру в Харькове.

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