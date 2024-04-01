Игорь Техеров назвал разговоры о возможном наступлении РФ на Харьков информационной операцией.

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал возможное новое наступление РФ на город, об угрозе которого пишут западные и российские СМИ.

"Неважно, что готовит враг. Важно - как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный. Относительно истощения Харькова - россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Запугивания России не работают - люди сплочены. Харьков - это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", - сказал Терехов в интервью Liga.net.

Он также добавил, что главная проблема Харькова - это не возможное наступление на город, а постоянные обстрелы.

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"Поэтому нам и нужны современные системы противовоздушной обороны. Относительно сухопутной операции России на Харьков - это информационная спецоперация врага. Не стоит поддерживать и распространять их месседжи", - отметил городской голова Харькова.

Он также прокомментировал эвакуацию гражданского населения в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия.

"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", - сказал Терехов.

Возможное наступление РФ на Харьков: что надо знать

Напомним, накануне российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве РФ и "Единой России" распространило информацию, что Путин планирует закончить войну захватом Харькова.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, если РФ решит атаковать Харьков по суше - это станет фатальным решением для армии врага.

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