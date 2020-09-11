Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.
Читайте такжеУкраина приняла на вооружение ракетный комплекс "Нептун"
Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
Что этому предшествовало
- Кабинет министров до 15 сентября планирует передать в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram