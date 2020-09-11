В этом году он составляет 5,45% украинской экономики.

Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.

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Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.

Что этому предшествовало

Кабинет министров до 15 сентября планирует передать в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

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Автор: Дмитрий Шварц