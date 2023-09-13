По мнению экспертов, Россия будет стремиться научить Северную Корею строить спутники, а не сама строить их для КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду посетил самый современный в России космодром "Восточный", где президент Владимир Путин пообещал помочь КНДР в создании спутников. Западные СМИ проанализировали, какую помощь Россия может оказать КНДР и оценили последствия для ситуации в мире.

Как пишет Reuters, обещание состоялось на фоне попыток Северной Кореи вывести на орбиту свой первый спутник-шпион после двух неудачных попыток в этом году. Последний успешный запуск спутника КНДР состоялся в 2016 году.

По мнению аналитиков, запуск спутников не только предоставит КНДР более полную информацию о своих врагах, но и докажет, что она может идти в ногу с другими растущими космическими державами в регионе.

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В то же время США и их союзники назвали последние испытания спутников Северной Кореей явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают разработку технологий, применимых к программам Северной Кореи по баллистическим ракетам.

Резолюции ООН также запрещают любое научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей в области ядерной науки и технологий, аэрокосмической и авиационной техники и технологий, а также передовых технологий и методов промышленного производства.

"Комментарии Путина перед встречей с Кимом на космодроме "Восточный" могут свидетельствовать о том, что Россия будет стремиться научить Северную Корею строить спутники, а не сама строить их для Северной Кореи", - цитирует Reuters одного из экспертов.

Он отметил, что маловероятно, что Россия сможет запустить спутник от имени Северной Кореи, но если она это сделает, это нарушит ограничения ООН.

"Любая форма передачи спутниковых технологий или координации между Россией и Северной Кореей может быть запрещена международными санкциями", - сказал он. – "Обходного пути нет".

В то же время издание Sky News заявляет, что сделка по оружию между Северной Кореей и Россией станет "плохой новостью абсолютно для всех", а не только для Украины.

"Если Россия теперь решит, что ей больше не нужно поддерживать санкции в отношении Северной Кореи, которые должны были помешать ей разработать ядерное оружие, то это значительно повлияет к дестабилизации ситуации на Дальнем Востоке", -отметил эксперт, которого цитирует издание.

Встреча Кима и Путина

Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России. Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

Ким Чен Ын в свою очередь сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России".

Ожидается, что со своей стороны Россия будет просить у КНДР артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

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