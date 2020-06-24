Криворожанин принес сдавать в участок четыре охотничьи ружья, 14 гранат и 6 пистолетов, которые нашел случайно (фото)
В Покровское отделения полиции обратился 41-летний местный житель с заявлением о добровольной сдаче оружия и боеприпасов.
Он указал, что недавно приобрел в Павлограде гараж, где обнаружил большое количество оружия и боеприпасов, сообщили в Нацполіції Днепропетровской области.
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23 июня правоохранители изъяли из гаража патроны калибра 5,42 мм – 189 единиц, калибра 9 мм – 64 единиц, калибра 16 мм – 16 единиц, 4 охотничьих ружья, 6 пистолетов, 10 запалов, 10 гранат Ф-1, 4 единицы РГД и нож.
Все изъятое направили на экспертизу.
По данному факту будет направлено ходатайство в суд об освобождении мужчины от уголовной ответственности согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал ранее УНИАН, СБУ рассказали, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяли из оборота этого года.
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