Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия может убить тысячи людей в результате второй химической атаки на улицах страны.
Слова министра цитирует Daily Telegraph.
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Он признал, что россияне демонстрируют тревожное поведение.
Хотя Лондон и пытается наладить отношения с Москвой, однако дипломатическое напряжение возросло с тех пор, как правительство РФ применило нервно-паралитическое вещество на улицах Британии два года назад.
Уоллес напомнил об отравлении Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года. Хоть 69-летний экс-шпион выжил, но сейчас он вынужден дышать только через трубку. В результате нападения скончалась местная жительница - мать троих детей - Дон Стерджес.
"Этот тип нервно-паралитического агента может убить тысячи людей", – отметил он.
Отравление Скрипалей: детали
- Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось.
- Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.
- Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.
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