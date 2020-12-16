Уоллес напомнил об отравлении Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия может убить тысячи людей в результате второй химической атаки на улицах страны.

Слова министра цитирует Daily Telegraph.

Читайте такжеВ НАТО раскритиковали Договор о запрещении ядерного оружия

Он признал, что россияне демонстрируют тревожное поведение.

Хотя Лондон и пытается наладить отношения с Москвой, однако дипломатическое напряжение возросло с тех пор, как правительство РФ применило нервно-паралитическое вещество на улицах Британии два года назад.

Уоллес напомнил об отравлении Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года. Хоть 69-летний экс-шпион выжил, но сейчас он вынужден дышать только через трубку. В результате нападения скончалась местная жительница - мать троих детей - Дон Стерджес.

"Этот тип нервно-паралитического агента может убить тысячи людей", – отметил он.

Отравление Скрипалей: детали

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось.

Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.

Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН