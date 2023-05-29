Ракетные корабли Saar 6 будут охранять стратегическую инфраструктуру, такую как газовые установки, и защищать коммерческие морские пути.

Израиль сегодня провел успешные испытания военно-морской системы защиты "Железный купол" (Iron Dome) от воздушных атак.

Как сообщает Министерство обороны Израиля, военно-морской "Железный купол", известный как C-Dome, успешно перехватил передовые цели, представляющие угрозу инфраструктуре и стратегическим активам Израиля.

Как сообщает Jerusalem Post, в ноябре 2022 года военно-морской флот провел успешные испытания перехвата C-Dome, но испытания, проведенные в понедельник, включали гораздо более широкий спектр существующих и будущих угроз, с которыми корабли могут столкнуться во время конфликта, таких как ракеты и БПЛА.

Видео дня

Отмечается, что ракетные корабли Saar 6 будут охранять стратегическую инфраструктуру, такую как газовые установки, и защищать коммерческие морские пути, на которые приходится 98% израильского импорта. Армия обороны Израиля решила не размещать батареи Iron Dome на самих нефтяных платформах из соображений безопасности - вместо этого C-Dome разместили на Saar 6.

C-Dome дополняет существующий набор из четырех оперативных уровней обороны Израиля: Iron Dome, Праща Давида, Arrow 2 и Arrow 3.

Израиль и ракетные угрозы

В начале апреля Израиль подвергся крупнейшей ракетной атаке из Ливана за последние 27 лет, было 34 ракетных пуска. Также несколько ракет были запущены по Израилю из Сектора Газа.

В начале мая Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами. Конфликт вспыхнул из-за смерти известного члена "Исламского джихада" в тюрьме Израиля.

После этого Израиль начал операцию "Щит и стрела" против "Исламского джихада", который в ответ запустил по стране десятки ракет. В результате операции была ликвидирована вся верхушку "Исламского джихада" в Газе, а также было достигнуто перемирие.

Ранее Иран объявил об успешном испытании новой баллистической ракеты дальностью до 2 тысяч км, которая способна достичь баз Израиля и США в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: