Можно противодействовать самолетам российских захватчиков, которые запускают КАБы, подчеркнул аналитик.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Харькове анонсировал предоставление Украине новой партии американских истребителей F-16, и это "знаковый сигнал, что эта партия будет с расширенными возможностями по использованию противодействия против российских самолетов, которые запускают управляемые авиабомбы".

Таким мнением поделился авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский во время эфира на канале "Эспрессо":

"Безусловно, можно противодействовать вражеским самолетам, которые запускают КАБы, да еще и в результате расширения авиапарка F-16. Недавно Нидерланды озвучили, что мы в ближайшее время получим дополнительную партию этих самолетов...".

По его словам, противодействовать ударам вражескими авиабомбами можно не только благодаря привлечению F-16, но и благодаря ударам вглубь российской территории с помощью наших дронов, которые могут преодолеть не одну сотню километров.

В центре внимания работа F-16 в Украине - что сообщалось

В начале августа в Украине официально презентовали первые самолеты F-16, полученные от западных партнеров. В конце месяца истребители участвовали в отражении одной из самых массированных атак, осуществленных Россией с начала полномасштабного вторжения. Потом стало известно, что один из самолетов разбился, и погиб пилот.

6 октября Рубен Брекельманс посетил город Харьков, который россияне часто атакуют КАБами. Глава Минобороны Нидерландов впервые официально подтвердил, что украинская сторона получила первые F-16 именно от его государства. Чиновник также сказал, что Киев в течение ближайших месяцев получит от нидерландских властей остальные из 24 истребителей, которые им обещали предоставить.

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