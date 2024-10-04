Украинским летчикам истребителей F-16 пришлось кардинально изменить свою манеру полета после длительных полетов на советских самолетах, и это очень непросто.

Пилотам украинских F-16 пришлось за очень короткий период времени кардинально изменить манеру пилотирования, чтобы бороться с Россией, и это огромный вызов для пилотов, пишет Business Insider по результатам общения с Майклом Бонертом — экспертом по воздушной войне из RAND Corporation.

Он заявил СМИ, что большие изменения, через которые слишком быстро пришлось проходить украинским пилотам, затрудняют им преодоление старых привычек и мышечной памяти. В США и некоторых европейских странах украинские пилоты проходят подготовку в течение девяти месяцев, в то время как большинству западных пилотов дается три года на освоение истребителей.

До того, как F-16 впервые прибыли на Украину в августе, пилоты управляли более старыми самолетами советской эпохи, которые оснащены гидравлическими системами, в то время как самолеты F-16 летают "по проводам", то есть компьютеры обрабатывают данные, поступающие от пилотов, говорится в материале.

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"Это означает, что F-16 не только более маневренны, но и более отзывчивы", - заявляет Бонерт. Он добавил, что переход пилотов на новые самолеты - это проблема, потому что, хоть и можно научить кого-то управлять самолетом за полгода-год, но для того, чтобы привить им мышечную память, чтобы пилоты знали, что делать, когда что-то идет не так, требуется четыре-пять-шесть лет.

Украинским пилотам истребителей F-16 пришлось кардинально изменить свой стиль пилотирования после долгих полетов на советских самолетах, и это очень непросто, уточняют журналисты.

Бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, летавший на F-16 в составе Национальной гвардии, называл этот самолет "чувствительным зверем" по сравнению с украинскими самолетами советской эпохи. А командующий ВВС США в Европе и Союзным воздушным командованием НАТО, генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина не использует истребители для самых рискованных миссий, поскольку "пилоты в этом деле новички", говорится в публикации.

В тексте говорится также о том, что переход на F-16 и интеграция этих истребителей в боевые действия требуют от Украины пересмотра десятилетий советской доктрины и обучения:

"Старые привычки умирают с трудом. Они должны быть готовы принять новые концепции и обучение - так же как и готовность "переписать книги" по военному применению".

Бывшие военные летчики США предупреждали в интервью BI несколько месяцев назад, что "спорное небо над Украиной" станет самым опасным полем боя, с которым когда-либо сталкивались F-16.

Другие новости про украинские F-16

Ранее УНИАН сообщал про объяснение авиаэксперта — что дали Украине первые F-16. По его словам, западные истребители являются более дешевой и эффективной альтернативой в процессе отражения воздушных атак оккупантов.

Кроме того, Нидерланды отдали Украине последние F-16. Их поменяли на более современные истребители после 45-летней непрерывной эксплуатации F-16 на вооружении нидерландских Воздушных сил.

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