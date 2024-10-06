Именно Нидерланды предоставили Украине первые самолеты этого типа.

Первые истребители F-16, которые Украина получила в конце июля, были поставлены Нидерландами. Это впервые официально подтвердил министр обороны страны Рубен Брекельманс на платформе Х. Сегодня он посетил Харьков.

"Я впервые могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 поставлены в Украину. Это срочная потребность. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - заявил он.

Также Брекельманс сообщил, что в ближайшие месяцы Украина получит остальные из 24 самолетов, обещанных Нидерландами.

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Первые F-16 на службе Украины

Как писал УНИАН, в начале августа западные СМИ со ссылкой на информированные источники начали писать, что Украина получила первые истребители F-16. Сообщалось, что передано шесть самолетов от Нидерландов.

Только 4 августа украинские чиновники официально подтвердили факт поставки самолетов. На День Воздушных сил их показал лично президент Владимир Зеленский. Однако тогда не сообщалось, сколько именно самолетов получила Украина, и от кого именно.

В целом Украина должна получить от союзников 79 таких самолетов. К сожалению, в конце августа один F-16 уже разбился во время выполнения боевого задания.

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