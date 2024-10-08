Обеспечением защиты должны заниматься специалисты, а не любители, считает Криволап.

Идея закупки частным бизнесом систем противовоздушной обороны для обеспечения собственной защиты является сомнительной. Об этом авиаэксперт Константин Криволап сказал в эфире телеканала "Киев24".

В частности, эксперт прокомментировал возможность частными компаниями покупать системы ПВО и о якобы разработке законопроекта, который позволит частному бизнесу покупать системы ПВО.

"Я не понимаю, что такое частный рынок ПВО. Что можно пойти в магазин и купить Петриот? Можно ли пойти в магазин и купить NASAMS, IRIS-T или что-то такое? Я слышал, что когда была поражена Трипольская ТЭС, то было такое сообщение, что "Укрэнерго" не обеспечило ее защитой, не купило средств ПВО", - отметил аналитик.

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Он подчеркнул, что это было слышно от "достаточно таких уважаемых государственных лиц".

"Я не совсем понимаю, это каждое предприятие должно иметь своего собственного специалиста по зенитно-ракетному вооружению, по организации средств ПВО? Или это надо создавать консалтинговые компании, которые будут консультировать как лучше сделать защиту этой системы?", - сказал Криволап.

Авиаэксперт отметил, что возникает много вопросов, которые не раскрыты. Он пояснил:

"Вброшена в пространство такая идея, что каждый должен защищаться сам. Дайте каждому автомат, дайте каждому гранату... Не понимаю я это. Это, все же, специалисты должны заниматься своими делами, а не любители, которыми являются директора, начальники служб безопасности предприятий. Это же не любительское действие".

При этом, у него уточнили, может ли частный бизнес что-то купить за рубежом.

"Это сертифицированные лицензионные виды деятельности. Вы не можете пойти на рынок и сказать: продайте мне какую-то систему, даже пистолет. У вас должны быть какие-то разрешения и какие-то сертификаты, которые подтверждают вашу квалификацию, вашу компетентность Кому ты и для чего покупаешь? Уполномочен ли ты покупать у этой компании? Если это не серый рынок оружия, то там все очень организовано и очень все документируется и должно быть прозрачно. Сейчас вообще в НАТО говорят, что Украина очень закрыта с токи зрения закупки, в том числе, вооружения, и они говорят, что это надо раскрывать, потому что когда вы это все закрываете, у вас там большие коррупционные риски", - сообщил Криволап.

Он отметил, что граждане передали государству функции нашей защиты, поэтому, должна быть какая-то логика отношений между государством и гражданами.

"А теперь говорят: нет, мы свои полномочия выполнять не можем, давайте будем собирать с вас деньги за то, что вы нас выбрали, а потом будем как-то работать. По моему мнению, сама идея неправильная. Собирать деньги на защиту можно, но по-другому", - сказал Криволап.

Украинскому бизнесу могут разрешить покупать ПВО - детали

Как сообщал УНИАН, украинским частным компаниям могут разрешить инвестировать в средства противовоздушной обороны, которые будут прикрывать от российских атак и их объекты. В то же время, эти системы не будут принадлежать самим компаниям.

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