Эти системы не будут принадлежать самим компаниям.

Украинским частным компаниям могут разрешить инвестировать в средства противовоздушной обороны, которые будут прикрывать от российских атак и их объекты.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Обозревателю объяснил, что пользоваться системами ПВО будут военнослужащие:

"Они будут уделять повышенное внимание прикрытию с воздуха предприятий, которые инвестировали в средства противовоздушной обороны. Частные компании, естественно, заинтересованы, чтобы их бизнес был прикрыт".

Полковник ПВО в запасе Василий Логин говорит, что наземные системы не будут устанавливать на крышах или территории этих компаний, поскольку это просто неэффективно.

"Средства ПВО, в том числе и для защиты от дронов-камикадзе, устанавливаются на значительном удалении, за много километров от прикрываемых целей. И таким образом прикрывают на подлете определенную территорию", - добавил он.

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