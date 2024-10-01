Воздушные силы предупреждают об опасности.

Ночью ряд украинских областей охватила воздушная тревога, объявленная из-за опасности применения российских дронов-камикадзе.

Согласно последним данным Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 00:06 беспилотные летательные аппараты фиксировали в Кировоградской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях. Также на карте тревог "красные" Сумская, Полтавская и Черкасская области.

Военные публикуют информацию о передвижении беспилотников:

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на Полтавщине дроны летят курсом на юг;

на Херсонщине беспилотники держат курс на северо-запад;

а на Николаевщине "шахеды" заметили на юге и в центре области (курс на северо-запад), а также на севере (курс на север).

Обновлено в 01:55: В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БПЛА, сейчас по целям работают Силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 01:30: БПЛА на севере Николаевской области (курс северо-западный), Кировоградской (на юго-восток) и Черкасской (на север).

Обновлено в 01:22: Пуск КАБ на Сумщину.

Обновлено в 00:43: "Шахеды" на Кировоградщине летят в направлении Новомиргорода, на юге Николаевщины - в направлении Первомайска, а на Херсонщине и Николаевщине - курсом на северо-запад.

Угроза обстрела Украины

Недавно майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупредил, что оккупанты совершили массированный удар по Украине месяц назад. Из-за этого существует угроза новой атаки, для которой они и могли накапливать ракеты.

Утром Военно-морские силы сообщали, что россияне держат в Черном море один корабль, который является носителем "Калибров" общим залпом до четырех ракет. В Средиземном море также фиксировали корабль с общим залпом до 16 крылатых ракет.

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