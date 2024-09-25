Автомобиль оснащается 4-6 камерами и прочей электроникой, которая позволяет управлять машиной на расстоянии.

На фронте в Украине уже появились два внедорожника с технологией дистанционного управления. На презентации в Украине пилот из Таллина, управляя автомобилем по интернету, разогнал его до 100 км/час.

Разработчики этой технологии - эстонская компания. По словам технического директора компании Прийти Хальяка, оборудовать один автомобиль со всей электроникой стоит около 10 тысяч долларов, сообщает корреспондент УНИАН.

Сейчас управление осуществляется паралельной работой 4g или 5g интернета и Starlink. Также в разработке передача видеосигнала по радиосвязи. Станция управления, которую привезли в Украину, самая большая. В дальнейшем будут созданы компактные станции. Автомобиль оснащается 4-6 камерами и прочей электроникой, которая позволяет управлять машиной на расстоянии. В ближайших планах - камера ночного видения.

Важно то, что дистанционное управление транспортными средствами должно спасать жизни военных на фронте. В НАТОвских учениях в Эстонии эту технологию применяли разведчики. В случае обнаружения автомобиля противник открывает по нему огонь, а камеры фиксируют вражеские позиции. Также беспилотные авто могут выполнять самые рискованные задачи: доставка боеприпасов, эвакуация раненых, запуск систем ПВО.

Война в Украине - использование новых технологий

В Минобороны Украины кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях ВСУ украинский вездеход-амфибию "ТАХА", который в самом ведомстве назвали "уникальным".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. "ТАХА" давит шинами на поверхность слабее, чем нога человека. Это позволяет ей двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам", - сказано в заявлении ведомства.

Благодаря особенностям своей конструкции вездеход можно использовать в заболоченной местности, в условиях глубокого снега и даже при выезде из воды на лед.

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