В городе остается около 100 человек, сообщил глава администрации.

Город Угледар Донецкой области еще не захвачен, но у врага есть продвижение. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны украинские защитники держат оборону в области. По его словам, возле Угледара враг пытается прорвать линию обороны ВСУ, но украинские защитники делают все возможное и невозможное, чтобы остановить оккупантов. При этом Филашкин заявил, что сожжено очень большое количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение:

"На окраинах города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить. Город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет".

Он добавил, что в городе остается около 100 человек, которые не хотят выезжать, и завести им гуманитарную помощь очень сложно, потому что враг обстреливает все подъездные пути.

В городе Курахово Донецкой области остается 2,5 тысяч человек, отметил чиновник. По его словам, враг ежедневно обстреливает город УАБами, и поэтому очень много повреждено жилья как коммунального, так и частного.

"Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, пытается разрушить все, чтобы зимой было очень сложно", - рассказал глава ОГА.

В Торецке сейчас остается 1,5 тысяч мирных жителей, попасть в город почти невозможно ни органам власти, ни подразделениям полиции, рассказал Филашкин. Украинские военные пытаются помогать людям продуктами, медицинскими наборами.

В Покровске остается 15 тысяч человек, 135 из них - дети, сообщил чиновник:

"За месяц выехало более 30 тысяч человек. Враг разрушил в городе все мосты, там их было три, а сейчас обстреливает полностью все эвакуационные дороги. Город остается без электричества и газоснабжения".

Бои за Угледар - актуальное

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны, оккупационные войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области, однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейшего наступления в западной части региона.

Отмечалось, что россияне пытаются прорваться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном - через Пречистовку. Таким образом враг надеется окружить украинские войска и заставить их покинуть город, считают аналитики.

Аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что Угледар, похоже, скоро будет захвачен - 72-я механизированная бригада ВСУ, которая защищала его, начала отступление из города.

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