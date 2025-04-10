Россия стремится довести до 500 в день количество дронов, которые запускаются по Украине.

Россия пытается увеличить количество "Шахедов" для ежедневных ударов по Украине. В таких условиях Силам обороны нужна автоматизация противодействия этой угрозе, потому что мобильных групп ПВО уже не хватает. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Если расчет тех мобильных групп, которые предусматривали перехват по крайней мере 150 дронов в месяц, а сейчас 150 дронов за ночь запускается, то понятно, что надо увеличивать какие-то ресурсы, чтобы перехватывать все эти цели, которые запускает РФ. И безусловно, надо говорить об автоматизации этих процессов", - отмечает он.

Храпчинский акцентирует, что решение по противодействию "Шахедам" должно быть как можно дешевле, ведь зенитные ракеты являются слишком дорогими.

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"Именно поэтому одно из предложений - зенитные дроны, которые предусматривают перехват таких целей. (...) Надо говорить об автоматизации всех вопросов, потому что мобильных групп не хватает. И именно за счет таких дронов можно говорить о том, что наши возможности будут значительно больше. (...) Это перспективное будущее, но их надо как можно быстрее масштабировать, потому что враг пытается поднять планку до 500 дронов в сутки", - говорит Храпчинский.

Эксперт также отметил невероятный прогресс Украины в разработке и производстве собственных систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, россияне именно поэтому и начали делать ставку на оптоволоконные дроны, потому что не могут пробиться сквозь украинский РЭБ.

"Мы существенно насытили окопным РЭБом наши позиции. Но опять-таки надо возвращаться к более стратегическим решениям (...) По противодействию КАБам. Мы уже более года активно работаем по этим средствам на линии боевого соприкосновения. То есть есть решения, которые позволяли передовым подразделениям использовать некоторые РЭБ, которые существенно отклоняли управляемые авиабомбы от места, куда их планировали запустить", - говорит он.

Оружие российско-украинской войны

Как писал УНИАН, за три года войны россияне существенно модернизировали иранские "Шахеды", которыми они бьют по гражданским объектам в украинском тылу. Из-за этого последние версии беспилотников стали значительно более сложной целью для украинских ПВОшников.

Также мы рассказывали, что Украина работает над усовершенствованием технологии так называемых дрономаток - больших беспилотников, которые переносят на себе меньшие БПЛА. Фактически речь идет о создании нового класса техники - беспилотных летающих авианосцев.

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