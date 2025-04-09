Дрономатки, которые несут на себе меньшие беспилотники, очевидно, являются технологией войны ближайшего будущего.

Украина работает над усовершенствованием технологии дрономаток, чтобы превратить их в настоящие летающие авианосцы. Об этом пишет Forbes.

Первые упоминания об украинских беспилотниках, которые переносят меньшие дроны, появились еще в ноябре 2023 года. Теперь же россияне жалуются, что украинские FPV-дроны атакуют цели на расстоянии до 40 км за линией фронта, или даже больше. Это слишком много для FPV-беспилотников, а значит тоже свидетельствует об использовании летающих авианосцев для их доставки в российский тыл.

Автор публикации сравнивает украинскую технологию дрономаток с тем, как Китай начал создавать морские авианосцы. Свой первый корабль такого класса - "Ляонин" - Пекин спустил на воду еще в 2012 году, но понадобилось еще четыре года испытаний и тренировок, прежде чем корабль объявили боеспособным.

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То же самое происходит с дрономатками в Украине. Пользоваться FPV-дроном относительно просто - достаточно самого беспилотника и оператора. Но когда у вас большой дрон несет на себе несколько маленьких дронов во вражеский тыл, где каждый из этих меньших беспилотников должен будет поразить отдельную цель, здесь уже есть потребность и в большем количестве сложного оборудования, и в тесном взаимодействии целой команды специалистов, включая нескольких операторов БПЛА.

Ранее Украина уже показала несколько различных конструкций дрономаток - как с неподвижным крылом, так и с несколькими винтами. При этом они могут нести разное количество FPV-дронов - один, два, четыре или шесть. Из-за технической сложности согласованного управления сразу несколькими дронами, которые получают ретранслируемый сигнал с дрономатки, на практике лучшим вариантом, возможно, является сочетание многократной дрономатки с одним дроном-камикадзе. Именно так, например, эту технологию развивают в подразделении "Птицы Мадьяра".

Выбор между фиксированным крылом или винтовой схемой также предполагает компромиссы. Дроны с винтами обычно летают достаточно низко (300-400 метров), где они уязвимы для многих средств воздействия, включая стрелковый огонь и РЭБ. С другой стороны, дроны с неподвижным крылом, как у самолета, могут подниматься на значительную высоту, где становятся недосягаемыми для многих средств воздействия. Но там их хорошо видят вражеские радары, что делает их более простой мишенью для зенитных систем.

Кроме ударных миссий дрономатки используются и для оборонительных задач. В частности они выступают в роли летающей пусковой площадки для FPV-перехватчиков, которые охотятся на вражеские дроны. Так большой дрон-авианосец может патрулировать небо на высоте, а FPV, которые он несет на себе, запускаются только тогда, когда неподалеку появляется вражеский беспилотник.

"Это очень ранние дни носителей дронов. В будущем мы сможем увидеть материнские корабли, которые перевозят смешанную нагрузку разведывательных и ударных беспилотников", - пишет Forbes.

Техника российско-украинской войны

Как писал УНИАН, Вооруженные силы Украины недавно начали использовать на фронте японские инженерные машины Morooka PC-065B. Эти машины не имеют брони и вооружения, но они выполняют важную роль на передовой - строят бункеры и другие укрепления, которые позволяют украинской пехоте выживать под артиллерийскими и беспилотными обстрелами.

Также мы рассказывали, что украинская армия получила новый роботизированный комплекс. Фактически речь идет о колесном роботе, который способен выполнять разведывательные, оборонительные и штурмовые действия, поскольку имеет пулеметное вооружение.

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