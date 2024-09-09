Самолеты Mirage 2000 и F-16 время от времени могут выполнять одну и ту же миссию, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и французские истребители Mirage могут прилететь в наше государство в следующем году.

Таким прогнозом французский военный эксперт Ксавье Тительман поделился во время интервью "Укринформу". По его словам, активно идет подготовка как для технического персонала, так и для пилотов.

"Поэтому, возможно, они прилетят, я так думаю, в первом квартале 2025 года. Но в любом случае, эти самолеты будут развернуты в Украине", - поделился аналитик. По его словам, неизвестно, сколько именно самолетов получит украинская сторона. "Mirage 2000 потенциально может иметь ракеты, которые летят не так далеко, как с F-16, но эти два самолета могут время от времени выполнять одну и ту же миссию", - добавил Тительман.

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Эксперт подчеркнул, что французские самолеты в нашей стране смогут дополнить F-16 в их миссиях по перехвату. "Наличие Mirage и F-16 вместе может высвободить их для наступательных миссий на линии фронта для поддержки наземных войск. Единственное, что если иметь 40, 50 самолетов, то стратегического эффекта не будет. Он может появиться в первом квартале 2025-го", - считает собеседник.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

В Украине уже появились американские истребители F-16. Украинская сторона признала, что в конце августа западные самолеты участвовали в отражении массированного российского комбинированного удара.

В начале июня президент страны Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона передаст Украине истребители Mirage 2000. По мнению публициста Андрея Пионтковского, для завершения войны против РФ украинцам будет достаточно 100 западных самолетов.

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