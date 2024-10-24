Сверхзвуковые самолеты будут оснащены лучшим французским вооружением класса "воздух-земля".

Первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5 должны прибыть в Украину до конца апреля. И они будут оснащены лучшим французским вооружением класса "воздух-земля", в том числе крылатыми ракетами SCALP-EG и планерными бомбами Hammer.

Как пишет издание Forbes, истребители Mirage 2000-5 обещают расширить возможности Воздушных сил Украины по нанесению глубоких ударов по российским целям на временно оккупированной территории. При этом о том, что Mirage 2000-5 будут способны наносить удары класса "воздух-земля", заранее известно не было.

"Эти скоростные самолеты, стоящие на вооружении французских ВВС, выполняют исключительно вылеты в воздухе с помощью импульсно-допплеровских радаров RDY и ракет MICA. Тайваньские военно-воздушные силы также используют Mirage 2000-5 для противовоздушной обороны, рассчитывая на превосходную скорость подъема самолетов, что позволяет им быстро перехватывать вторгающиеся китайские самолеты", – пишет автор материала Дэвид Акс.

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Однако Украина больше нуждается в ударных самолетах, чем в истребителях для противовоздушной обороны. Отмечается, что F-16 дополнят довоенный парк МиГ-29 и Су-27, которые сейчас осуществляют воздушное патрулирование. В то же время Mirage 2000 дополнят бомбардировщики Су-24, которые сейчас являются единственными носителями крылатых ракет в украинских ВВС.

Единственное подразделение Воздушных сил Украины, использующее Су-24 – 7-я бригада тактической авиации – в начале полномасштабной войны имела лишь около десятка пригодных к полетам самолетов. За 32 месяца ожесточенных боев она потеряла 18 самолетов из-за российских ракет.

Но Украина унаследовала около 200 Су-24 от Советского Союза в 1991 году, и многие из этих самолетов все еще пригодны к эксплуатации. Техники восстановили столько старых бомбардировщиков, что 7-я бригада тактической авиации фактически имеет больше самолетов, чем было до нападения россиян. И десяток или даже больше истребителей Mirage 2000-5, которые Франция планирует передать Украине, будут дополнением этого парка.

Крылатые ракеты – это единственное оружие дальнего радиуса действия, совместимое с Су-24 и Mirage 2000-5. Эти самолеты также способны нести планерные бомбы Hammer. К тому же, французский самолет, как и Су-34, должен быть совместим с новой украинской планерной бомбой.

Однако есть одна большая разница между крылатыми ракетами и планерными бомбами. Она заключается в дальности полета:

"Чтобы нанести удар планерными бомбами, самолетам Су-24 или Mirage 2000-5 придется подлететь ближе к российским системам ПВО. Это рискованно и может привести к большим потерям".

Mirage 2000-5: это стоит знать

Mirage 2000-5 – это модернизированная версия французского многоцелевого истребителя четвертого поколения Mirage 2000, который был принят на вооружение с 1984 года.

Производство Mirage 2000 прекратили в 2007 году, а в ВВС Франции их меняют на истребители следующего поколения Dassault Rafale.

Ресурс Avionslegendaires писал, что Франция передаст Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году. Будут ли среди переданных самолетов двухместные Mirage 2000B, пока не известно. Отмечалось, что одной из главных модификаций станет возможность использования крылатых ракет SCALP-EG, которые уже есть на вооружении в Украине.

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