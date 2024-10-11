Владимир Путин критически оценивает передачу боевых самолетов Украине от европейских стран, что препятствует его планам в войне против Украины.

Во вторник, 8 октября 2024 года, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню официально заявил, что в начале следующего года Франция передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Сейчас эти самолеты проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам Воздушно-космических сил Франции. Количество самолетов, которые будут переданы, пока не уточняется, пишет Avionslegendaires.

Это объявление Лекорню сделал во время торжеств на авиабазе Сен-Дизье 113, посвященных 60-й годовщине первой ядерной миссии Стратегических воздушных сил. Новость о поставках боевых самолетов Украине, без сомнения, вызвала негативную реакцию в Кремле. Владимир Путин критически оценивает передачу боевых самолетов Украине от европейских стран, что препятствует его планам в войне против Украины.

Согласно разным источникам, Франция передаст от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году. Лекорню сообщил, что первые поставки планируются в первом квартале следующего года, с января по март. До этого времени французские специалисты проведут подготовку украинских пилотов и технического персонала. Будут ли среди переданных самолетов двухместные Mirage 2000B, пока что не известно. Однако можно сказать, что Mirage 2000-5F станет многоцелевым боевым самолетом для Воздушных Сил Украины, а самолеты будут перекрашены в украинские цвета. Одной из главных модификаций станет возможность использования крылатых ракет SCALP-EG, которые уже есть на вооружении в Украине.

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В следующем году Украина получит важное новое оружие для борьбы с российскими захватчиками. Это позитивная новость для Украины и свидетельствует о крепких дипломатических отношениях между Киевом и Парижем.

Mirage 2000 для Украины - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что самое интересное в самолетах Mirage 2000 является его боевая нагрузка. Он подчеркнул, что не менее интересна и номенклатура применяемых бомб: GBU-12, 16, 24, 49, которые являются высокоточными с дальностью полета от 15 до 20 км и чуть больше, в зависимости от типа.

В то же время эксперт авиационный Константин Криволап отмечал, что самолеты Mirage 2000 не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте. Однако он считает, что эти истребители смогут заменить в Украине Су-24 и улучшить их функции.

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