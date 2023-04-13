Польские власти хотят, чтобы Берлин позволил им предоставить нашей стране истребители из бывших восточногерманских складов, выяснили журналисты.

Власти Польши сделали важный шаг для того, чтобы передать Украине новую партию истребителей МиГ-29.

Польша подала заявку на получение официального разрешения Германии на поставку украинскому государству истребителей МиГ-29 из бывших восточногерманских складов, пишет dpa в Twitter, ссылаясь на правительственные источники.

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Истребители для Украины - новости, которые стоит знать

Украина еще с самого начала полномасштабного вторжения РФ на нашу землю просит западных партнеров предоставить ей истребители для того, чтобы защитить украинское небо от вражеских воздушных целей.

3 апреля стало известно, что Польша передала Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29. СМИ не сообщали, о каком количестве самолетов идет речь.

Ранее стало известно, что польские и словацкие власти договорились о совместных поставках МиГ-29 для украинской армии. Государства должны предоставить Украине 23 истребителя.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что в нашей армии есть пять истребительных бригад, укомплектованных МиГ-29 и Су-27, однако это советская техника, которая устарела морально и физически износилась.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что нашим воинам нужны современные американские истребители F-16, чтобы бить противника на фронте.

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