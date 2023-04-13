Власти Польши сделали важный шаг для того, чтобы передать Украине новую партию истребителей МиГ-29.
Польша подала заявку на получение официального разрешения Германии на поставку украинскому государству истребителей МиГ-29 из бывших восточногерманских складов, пишет dpa в Twitter, ссылаясь на правительственные источники.
Истребители для Украины - новости, которые стоит знать
Украина еще с самого начала полномасштабного вторжения РФ на нашу землю просит западных партнеров предоставить ей истребители для того, чтобы защитить украинское небо от вражеских воздушных целей.
3 апреля стало известно, что Польша передала Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29. СМИ не сообщали, о каком количестве самолетов идет речь.
Ранее стало известно, что польские и словацкие власти договорились о совместных поставках МиГ-29 для украинской армии. Государства должны предоставить Украине 23 истребителя.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что в нашей армии есть пять истребительных бригад, укомплектованных МиГ-29 и Су-27, однако это советская техника, которая устарела морально и физически износилась.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что нашим воинам нужны современные американские истребители F-16, чтобы бить противника на фронте.