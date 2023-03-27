Павел Яблонский отметил, что польские власти занимаются усилением безопасности страны.

Варшава не будет отдавать Киеву все свои истребители МиГ-29. Поставки будут проходить последовательно.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в комментарии RMF 24.

По его словам, истребители будут передавать последовательно, чтобы поставки были эффективными. Кроме того, дипломат заверил, что также будет укрепляться безопасность Польши.

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Ранее некоторые польские медиа посчитали, что у Варшавы есть 40 МиГ-29, но Военно-воздушные силы страны используют только 29 самолетов. Остальные же истребители стояли годами без ремонта и модернизации.

Истребители для Украины - что известно

Уже год Киев пытается договориться о передаче ВСУ западных истребителей. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в этом году.

16 марта 2023 года президент Польши Андрей Дуда заявил, что Варшава передаст четыре самолета МиГ-29. На следующий день, 17 марта, В Словакии выступили с заявлением о передаче 13 таких истребителей.

В свою очередь спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что передача МиГ-29 может подтолкнуть союзников предоставить Украине истребители F-16.

23 марта официальная Братислава сообщила, что уже передала Киеву первые четыре МиГ-29. Словакия одобрила поставку, когда США пообещали солидную компенсацию.

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