Украина уже получила 4 польских Мига, еще 4 передадут позже. Но и этим дело не ограничится.

Украина получит от Польши 8 истребителей Миг-29. Из них 4 уже переданы в последнее время, еще 4 готовят к отправке. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.

По его словам, этими самолетами дело, скорей всего, не ограничится, и Польша продолжит передавать Украине свои старые самолеты.

"Мы готовы, я говорил об этом с президентом [Украины], передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро", – заявил Дуда.

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Польский президент подчеркнул, что даже после этого на вооружении армии Польши останется некоторое количество советских Мигов. Но эти самолеты ранее уже прошли модернизацию и были адаптированы к стандартам НАТО в вопросах связи и взаимодействия для участия в совместных миссиях Альянса.

"Эти Миги нам еще понадобятся, но они будут разбавлены новыми самолетами, которые поступят в наше распоряжение... Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи потребуется согласие союзников, в первую очередь США", – заявил Дуда.

Поставка Миг-29 в Украину

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в настоящее время на вооружении украинской армии есть пять истребительных бригад, укомплектованных Су-27 и МиГ-29. Однако все это советская техника, которая устарела морально и физически износилась.

Спикер отмечает, что передача Украине Мигов, ранее стоявших на вооружении армий Польши и Словакии, несколько усилит украинские Воздушные силы, но не приведет к их качественному изменению. Для этого нужны более современные западные истребители.

По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, главное преимущество в получении именно советских самолетов состоит в том, что украинских пилотов не нужно переобучать на эти машины. Соответственно самолеты могут сразу приступить к выполнению боевых задач, как только их поставят.

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