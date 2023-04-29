Финансировать закупку хотят из Фонда поддержки Украины.

Великобритания намерена купить ракеты большой дальности и оборудование для обеспечения мобильность войск Украины. Финансировать закупку будут из специального фонда.

Издание Defence24 пишет, что Минобороны Великобритании обнародовало требования к ударным системам для Украины. Основными в списке являются ракеты, который можно запускать с суши, земли и моря с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Напомним, что Фонд поддержки Украины создан под руководством Великобритании. Средства в него направили Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Литва для закупки военного оборудования для Украины.

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Общая сумма составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов, их которых 200 миллионов фунтов стерлингов уже распределены, в том числе на БПЛА, разведывательные системы и средства ПВО, а также запасные части для военного транспорта.

Дальнобойные ракеты ATACMS - зачем они Украине

Генерал-лейтенант ВС США в отставке Бен Ходжес отметил, что Украине ракеты ATACMS необходимы, в том числе, для освобождения Крыма.

1 апреля 2024 года председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что позволит ВСУ увеличить радиус действия на поле боя.

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