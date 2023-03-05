Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес: Крым не должен быть предметом переговоров. Запад должен согласиться, что Крым - решающий фактор для победы Украины

Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал в интервью, почему Запад тянет с поставками Украине истребителей, почему главным вопросом победы Украины должен быть Крым, а не Донбасс, и что именно стоит сделать, чтобы приблизить эту победу.

На востоке Украины идут интенсивные, тяжелые бои. Несмотря на эффективную работу украинских сил ПВО, почти ежедневно Россия наносит удары по мирным украинским городам - больше всего страдает приграничье и юг страны. И, как прогнозируют аналитики, Кремль не отказывается и от ракетных ударов по Украине. В этой ситуации украинские силы обороны нуждаются в оружии и боеприпасах к нему. После обещанных танков Leopard 2, совсем не лишними будут и истребители F-16.

О вероятности таких поставок, предстоящем контрнаступлении Украины и победе специальному корреспонденту ТСН.Андрею Цаплиенко рассказал генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Самый первый и самый главный вопрос - что не так с F-16? Почему США не отправляют их Украине? Президент США Джо Байден сказал, что Зеленскому они не нужны для контрнаступления. Но даже мне, как гражданскому, понятно, что для успеха контрнаступления нужно иметь весь спектр средств. То есть, перед тем, как двигать вперед танки, ты должен нейтрализовать врага ракетами большего радиуса действия. Прикрывать танки надо штурмовой авиацией. А для прикрытия штурмовой авиации необходимы истребители. Думаю, господин Байден, как верховный главнокомандующий США, понимает это. Итак, что не так с F-16?

Не думаю, что нужен мой ответ. Вы описали все достаточно четко. Вы описали, почему авиация важна. Но я думаю, что администрация Байдена получает плохие советы от Совета нацбезопасности США и от Пентагона относительно того, что надо, а что не надо.

Мне кажется, они мыслят очень традиционно, линейно. Они по-прежнему не концентрируются на том, что наиболее важно. А наиболее важное - это война и победа Украины в ней. Самое важное - освободить Крым. Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности (а это предполагает, что Россия больше не оккупирует Крым).

То есть, Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и оттуда. Так, как она делает это сейчас. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы. Это означает, что основные усилия должны быть сосредоточены на освобождении Крыма.

Как минимум, надо сделать Вооруженные силы России несостоятельными. Чтобы Черноморский флот не мог больше находиться в Крыму. Чтобы российские ВВС не могли там оставаться. Чтобы не смогли оттуда запускать дроны. Как вам это сделать? Высокоточные удары с больших дистанций.

Я рекомендовал бы Генштабу и правительству в Киеве четко определиться с тем, что Крым - это цель. Донбасс важен. Но пусть россияне продолжают убивать себя на Донбассе, пока украинцы собирают силы для освобождения Крыма. И давайте сосредоточимся на том, что нужно для этого.

Что касается F-16, то я абсолютно за F-16. Они бы должны были у вас быть еще год назад. И я за это. Но проблема в том, что мы тратим время на обсуждение конкретных платформ оружия, а не возможностей. Если вы говорите о конкретных платформах, вы облегчаете работу оппозиции [в США], которая говорит: "Это займет больше времени, вам это не нужно". Давайте говорить о возможностях оружия. И здесь много разных вещей, которые имеют схожие возможности.

Что именно, например?

О'Кей, F-16, ATACMS, Grey Eagle drones, Ground Launch Small Diameter Bombs, Storm Shadow и ряд других видов вооружения. Название системы вообще не имеет значения. Имеет значение тот эффект, который вы хотите иметь.

Простыми словами, вы должны определиться, какие возможности (не системы, а именно возможности!), нужны для того, чтобы изолировать Крым, чтобы россияне не смогли восстановить Керченский мост или так называемый сухопутный мост из Мариуполя через Мелитополь в Крым. Вы можете обрубить его, разрушив мосты, пути транспортировки. И только потом - сухопутные силы.

Думаю, в мае-июне вооруженные формирования, которые готовит сейчас Украина, надо бросать не в середину битвы за Бахмут, а разумно направить в направлении Мелитополя и Мариуполя, чтобы обрубить сухопутный мост. А потом вы можете подтянуть больше HIMARS и начать наносить удары по Севастополю, Джанкою, Сакам, по всем этим местам.

Тогда для россиян будет почти невозможным оставаться там. Так Украина может одержать победу.

Донбасс вернется позже. Это может произойти уже этим летом. Но нам нужно определиться с тем, почему Крым - это решающий фактор. Здесь речь идет не просто о суверенитете, символизме или эмоциях. Это надо сделать с холодным сердцем.

Очень рационально.

Да, эмоции все понимают. Но, если Крым не вернется, не будет западных инвестиций, не будет "плана Маршалла". Никто не будет вкладывать деньги, если будут понимать, что Россия через два-три года может снова атаковать. Мариуполь, Бердянск никогда не будут морскими портами, потому что Россия будет блокировать Азовское море…

Вы должны поставить себе такую задачу, потому что результатом будет неспособность Украины накормить миллионы в Азии, Африке и Латинской Америке. А миллионы украинских беженцев будут вынуждены остаться в Европе, потому что им не будет, куда возвращаться. Поэтому важно принять правильные решения, которые базируются не на эмоциях, а на практичности.

Считаете ли вы, что Украина способна провести успешную военную операцию в Крыму, если принимать во внимание те средства, которые она имеет сейчас?

Нет. Это то, о чем я говорю сейчас. Должны требовать оружие дальнего радиуса действия, чтобы, прежде всего, изолировать Крым. Вы это знаете лучше, чем я.

Повторюсь, есть только два сухопутных пути в Крым: Керченский мост и так называемый сухопутный мост. Если вы обрежете оба, Крым превратится в ловушку для россиян. А потом вы должны использовать высокоточное оружие.

Любой таксист в Киеве знает, что и где находится в Крыму. Ничего не спрячешь. Итак, высокоточным оружием надо поразить военные цели в Севастополе, чтобы заставить Черноморский флот уйти оттуда. Далее - авиабаза в Саках. Вы помните прошлогоднее видео людей на пляже в Саках, которые смотрят на взрывы и говорят: "что это творится?". В этом году на пляжах никого не будет. Таким образом, вы будете использовать оружие другого типа, чтобы точно поразить цели.

До сих пор украинские силы не говорят, чем они достали цели…

Поэтому мы должны сосредоточиться не на названиях систем, а на задачах. Крым - это самый важный момент. Не Донбасс.

Мне кажется, Пентагон совершает ошибку, настаивая, мол, давайте украинцам то или иное оружие, чтобы отодвинуть россиян назад. Не отодвигать их назад надо. Они сами отодвинутся, как только потеряют Крым.

Это Клаузевиц, это Сунь Цзы, это оперативное искусство. И украинский Генеральный штаб знает это. Мы должны заставить Пентагон мыслить не линейно, а в контексте именно такого оперативного искусства.

Вы предусмотрели операцию россиян по захвату Херсона. Позвольте мне попросить вас сделать наоборот, рассказать, как должна выглядеть кампания по освобождению Крыма.

Во-первых, Запад должен согласиться, что Крым - это решающий момент в войне. И что он должен быть освобожден. Это не должно быть предметом обсуждения на переговорах. То есть это означает, что Франция, Германия, Британия, Штаты, другие страны должны не давить на Киев, мол, оставьте россиянам Крым ради мира. Это катастрофа! Поверьте мне, Украина не сможет восстановиться, если мир будет знать, что Россия проведет новую атаку через два-три года. Инвесторы будут знать, что потеряют здесь, потому что Россия вновь начнет атаковать. Поэтому Киев должен быть твердым, чтобы убедить союзников, что Крым - это решающий момент.

Во-вторых, должны восстановить экономику. Без этого будем иметь проблемы. И поэтому еще в этом году Соединенные Штаты должны предоставить все необходимое, чтобы это сделать. Это именно те возможности дальнего радиуса действия, о которых я говорю.

Если бы вы имели ATACMS уже сейчас, вы бы были готовы уже сейчас доставать Севастополь. Регулярно. Но мы говорим не только об ATACMS. Мы говорим о том, как сделать Крым невозможным для пребывания российских военных. Настолько, чтобы они ушли оттуда. Здесь стоит думать в контексте фаз операции, чтобы уже в ближайшие два-три месяца россияне не смогли восстановить Керченский мост. И делай то, что делаешь. Мосты в Мелитополе и другие мосты по дороге... чтобы россияне не могли двигаться. Начинайте изолировать Крым.

Вы имеете в виду так называемый сухопутный мост от Мариуполя и дальше?

Да. Если двигаться из Мариуполя через Бердянск или Мелитополь, там везде мосты. Начните поражать эти цели. И помните что точность может одержать победу над числом. Единственное преимущество россиян - это количество их пехоты и готовность отправлять ее столько, сколько нужно, чтобы пробить оборону. Им все равно, сколько людей они потеряют. Большинство из них отправлены сюда из Тувы, Бурятии, а не из Москвы.

Они не думают о них, это правда.

И это единственное преимущество, которое у них есть. Вопрос, как нейтрализовать это преимущество. Только точностью. Точечные удары по штабам, по складам артиллерийских боеприпасов и транспортным путям.

Через пару недель после появления HIMARS русские поняли, что их штабы и склады разбиты. И они оттащили их дальше. Если Украина будет иметь более дальнобойное оружие, она продолжит бить штабы и склады. И, таким образом, нейтрализует единственное преимущество, которое имеет Россия. Поэтому мы должны говорить не о каких-то отдельных средствах, а о возможностях. То есть, дальнобойное высокоточное оружие.

Но позвольте мне спросить о вещи, о которой Залужный уже говорил. Почему вы думаете, что освобождение Крыма положит конец этой войне? Ведь Россия имеет и будет иметь ракеты, которые достанут по Украине с расстояния в несколько тысяч километров. Для их применения даже не придется заходить в украинское воздушное пространство, оставаясь недосягаемыми для украинских дальнобойных ракет.

Да, они у них есть, и они будут их иметь. Взятие Крыма не заставит их исчезнуть. Но две важные вещи произойдут.

Во-первых, потеря Крыма приведет к коренным изменениям на российской стороне. Даже сейчас есть большой конфликт между Пригожиным, Шойгу, Кадыровым. Эти парни ненавидят друг друга. Я думаю, российский Генштаб надеется, что Пригожин проиграет, а их люди выиграют. Итак, представьте, каким будет результат потери Крыма, к чему он приведет на их стороне.

Во-вторых, их запасы высокоточного оружия ограничены. Они сейчас, буквально, вынуждены разбирать стиральные машины и делать из них ракеты. На этом фоне, потеря Крыма затруднит поддержку России со стороны Китая и Ирана. Это усилит эффект в дополнение то того, что Россия отодвинет свои войска, не сможет использовать Черноморский флот или запускать из Крыма иранские дроны.

Конечно, у России будут оставаться дальнобойные ракеты. Но, я думаю, у них возникнут внутренние проблемы. После потери Крыма у них будет меньше энтузиазма по отношению к Донецку и Луганску, например. Это будет стратегический результат. Поэтому я говорю, что Крым - это решающий момент. Я имею в виду, если Украина полностью освободит Донецкую и Луганскую области, это будет хорошо, но это не будет...

... еще не будет победой.

И главная задача от этого не изменится.

Запад еще не готов определиться со своим видением победы над Россией, это проблема. И, соответственно, Запад не готов действовать так, как надо, для победы над Россией, потому что он не определился с тем, что означает победа над Россией. Возможно, это потому, что Запад боится, что после коллапса России ее ядерный арсенал перейдет под контроль десятков непредсказуемых вождей? Но зачем же попадать в ту самую ловушку, в которую мы попали, например, после Будапештского меморандума?

Все, что вы говорите, верно. Как правда и то, что есть люди, напуганные тем, что Россия может использовать свое ядерное оружие. А если Россия распадется, это оружие может оказаться в руках тех людей, которых Запад не хотел бы видеть в качестве владельцев такого оружия. И мы должны определиться, что делать с такого рода опасениями. Но альтернатива этому - это позволять России шантажировать нас ядерным оружием и делать все, что им захочется. Вот о чем мы говорим.

Не говорите мне, что вы верите в западные ценности, если не готовы их защищать. И здесь речь не о вас, а о Париже, Лондоне и тому подобном.

Даже при том, что Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия, я не думаю, что они их используют. Это не даст им никакого преимущества на поле боя. Весь этот ядерный арсенал выгоден для них, пока они его не используют. Потому что мы боимся его. И, на мой взгляд, Россия будет иметь дело с катастрофическими последствиями, если использует свой арсенал. Я думаю, русские знают об этом.

Мы должны говорить всем вокруг Путина, всем элитам: "ТЫ, ТЫ, ТЫ, ТЫ, ТЫ... вас всех повесят за военные преступления, как только заработает Международный трибунал. Если вы подтолкнете Путина к использованию ядерного оружия, вы будете нести ответственность". Мы должны об этом говорить. Публично.

Собственно, это то, что я хотел от вас услышать. Благодарю вас за разговор и за поддержку нашей страны.

Спасибо.

Андрей Цаплиенко

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