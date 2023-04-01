США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что позволит ВСУ увеличить радиус действия на поле боя, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.
По словам высокопоставленного генерала, у США относительно мало ATACMS и американские вооруженные силы должны поддерживать запасы столь важных вооружений. Но имеются и другие системы, которые могут дать такой же результат: "Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем".
По словам Миллли, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США пересматривают оценки потребности в них на случай большой войны.
На сегодня у США достаточно боеприпасов, но ОПК будет работать над расширением своих мощностей в течение нескольких лет, добавил генерал. "Если вы участвуете в серьезной войне между большими государствами, не надо недооценивать количество боеприпасов, которое вам понадобится", - сказал Милли.
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - зачем они Украине
Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украине следует передать ракеты ATACMS к уже имеющимся на вооружении ВСУ HIMARS. Данные ракеты необходимы, в том числе, для освобождения Крыма, аргументировал военный. Однако Ходжес не исключал, что Украина может получить похожее оружие:
"О'Кей, F-16, ATACMS, Grey Eagle drones, Ground Launch Small Diameter Bombs, Storm Shadow и ряд других видов вооружения. Название системы вообще не имеет значения. Имеет значение тот эффект, который вы хотите иметь. Простыми словами, вы должны определиться, какие возможности (не системы, а именно возможности!), нужны для того, чтобы изолировать Крым, чтобы россияне не смогли восстановить Керченский мост или так называемый сухопутный мост из Мариуполя через Мелитополь в Крым", - сказал Ходжес.
Вместе с тем США уже год сопротивляются предоставлять Украине ракеты мощностью до 300 км из-за боязни эскалации конфликта, хотя те же HIMARS сыграли ключевую роль в освобождении южного правобережья в ноябре 2022 года.