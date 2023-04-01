По словам высокопоставленного генерала, у США относительно мало ATACMS.

США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что позволит ВСУ увеличить радиус действия на поле боя, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

По словам высокопоставленного генерала, у США относительно мало ATACMS и американские вооруженные силы должны поддерживать запасы столь важных вооружений. Но имеются и другие системы, которые могут дать такой же результат: "Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем".

По словам Миллли, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США пересматривают оценки потребности в них на случай большой войны.

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На сегодня у США достаточно боеприпасов, но ОПК будет работать над расширением своих мощностей в течение нескольких лет, добавил генерал. "Если вы участвуете в серьезной войне между большими государствами, не надо недооценивать количество боеприпасов, которое вам понадобится", - сказал Милли.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - зачем они Украине

Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украине следует передать ракеты ATACMS к уже имеющимся на вооружении ВСУ HIMARS. Данные ракеты необходимы, в том числе, для освобождения Крыма, аргументировал военный. Однако Ходжес не исключал, что Украина может получить похожее оружие:

"О'Кей, F-16, ATACMS, Grey Eagle drones, Ground Launch Small Diameter Bombs, Storm Shadow и ряд других видов вооружения. Название системы вообще не имеет значения. Имеет значение тот эффект, который вы хотите иметь. Простыми словами, вы должны определиться, какие возможности (не системы, а именно возможности!), нужны для того, чтобы изолировать Крым, чтобы россияне не смогли восстановить Керченский мост или так называемый сухопутный мост из Мариуполя через Мелитополь в Крым", - сказал Ходжес.

Вместе с тем США уже год сопротивляются предоставлять Украине ракеты мощностью до 300 км из-за боязни эскалации конфликта, хотя те же HIMARS сыграли ключевую роль в освобождении южного правобережья в ноябре 2022 года.

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