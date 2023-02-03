Наша страна ожидает получить от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Основные союзники Украины пересмотрели свое отношение к ситуации в стране и согласились на поставки техники, которая может дать украинским силам значительное преимущество на поле боя.

The Washington Post сделала путеводитель по ключевому вооружению, которое союзники недавно согласились отправить Украине.

Военная помощь США

Соединенные Штаты объявили о планах отправить 31 танк M1A2 Abrams. Это основной боевой танк США, первоначальная версия которого поступила на вооружение в 1980 году. Считается одним из самых мощных в мире, его броня обеспечивают повышенную защиту экипажа. Администрация президента США Джо Байдена ранее предупреждала, что танки американского производства могут быть трудны в обслуживании и обучении. Кроме того, двигатель часто работает на реактивном топливе, которое может быть трудно поставить в Украину.

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США также пообещали в январе поставить Украине два типа бронетехники: 90 бронетранспортеров Stryker и 109 боевых машин Bradley. Bradley – гусеничная машина, которая предназначена для поддержки пехотинцев и может быть оснащена противотанковой ракетной установкой. Stryker – колесные машины, предназначенные для более быстрой перевозки солдат. Наиболее распространенный вариант может перевозить отряд из девяти человек вместе с водителем и командиром машины. У них более легкая броня и вооружение, чем у Bradley и Abrams, и они могут застрять в грязи.

В декабре Вашингтон также согласился передать Украине одну батарею ПВО Patriot ориентировочной стоимостью примерно в 1 миллиард долларов. Эта зенитная управляемая ракетная система может отслеживать и нацеливаться на оружие противника, такое как баллистические ракеты.

Военная помощь Германии

В день, когда США объявили об отправке танков Abrams, Германия заявила, что поставит Украине 14 своих основных боевых танков Leopard 2A6 из запасов.

Leopard 2 – модернизированная модель танка 1979 года, завоевавшая репутацию одного из лучших в мире основных боевых танков.

Германия также заявила, что позволит другим странам, таким как Польша, Норвегия и Испания, отправить свои танки Leopard с целью формирования двух танковых батальонов в Украине. По данным Международного института стратегических исследований, на вооружении армий по всей Европе есть более 2000 танков Leopard.

Военная помощь Польши

Польша обязалась отправить 14 своих танков Leopard. Ранее Польша уже поставила старые танки советской эпохи, почти 250 танков единиц.

Варшава также объявила о поставке 30 танков РТ-91 Twardy – модернизированной версии советского Т-72.

Военная помощь Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна отправит свои бронеавтомобили AMX-10 RC. Машина была разработала для разведывательных миссий во время холодной войны и получила репутацию "убийцы танков" из-за своей большой пушки.

Ожидается также, что Франция поставит еще один тип бронетехники: бронетранспортеры Bastion. Это современные полноприводные машины, предназначенные первую очередь для передвижения войск (может вместить до восьми пехотинцев).

Кроме того, Франция согласилась поставить Украине две батареи ПВО Crotale. Это всепогодные зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые могут быть особенно полезны для перехвата российских крылатых ракет.

Военная помощь Великобритании

Великобритания стала первой страной, предложившей Украине западные тяжелые боевые танки. Ожидается поставка 14 танков Challenger 2, среди самых современных танков, которые будут отправлены Украине, этот танк британского производства считается особо тяжелым.

Великобритания также объявила, что направит в Украину самоходные артиллерийские установки AS90. Эти гаубицы были произведены в 1990-х годах для британской армии и использовались в войне в Ираке, Способные стрелять относительно далеко, они могут оказать значительную поддержку танкам и пехоте.

Танки для Украины - что нужно знать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в первой волне передачи оружия от партнеров Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. В Минобороны ранее сообщали, что Украина ожидает появления обещанных западных танков на поле боя уже в марте.

В конце января украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

Также, по информации Financial Times, украинские военнослужащие могут вскоре начать обучение на танках Leopard 2. Это может произойти на следующей неделе в рамках учебной миссии, финансируемой Евросоюзом.

В конце января в Белом доме сообщали, что украинские военные начнут обучение на американских танках M1 Abrams "в течение недель".

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