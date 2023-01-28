Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что были проведены соответствующие переговоры.

Польша выступила инициатором создания коалиции среди стран, поставляющих современную бронетехнику в Украину. Сюда относятся и тяжелые танки.

Такой информацией поделился министр обороны Польши Мариуш Блащак на персональном аккаунте в Twitter. Он написал: "По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины".

Министр обороны не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Однако Leopard 2A4 есть на вооружении у многих европейских стран.

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Поставки танков Leopard в Украину: последняя информация

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил о поставках Leopard для ВСУ. Украинские защитники получат 14 единиц Leopard 2A4. Вместе с этим Германия одобрила отправку танков своего производства из других стран.

Как сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко: "Сегодня (27 января — УНИАН) многие страны официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка".

Испания тоже присоединилась к государствам, которые отправят Leopard для ВСУ. Но ее танки сначала необходимо отремонтировать.

Канада согласилась передать 4 единицы Leopard 2 и предоставить инструкторов для обучения украинских солдат.

Как сообщило издание The Washington Post, США и европейские страны могут столкнуться с логистическими проблемами при транспортировке танков в Украину. Причина заключается в разной материально-технической базе у каждого из государств.

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