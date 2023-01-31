"Танковая коалиция" насчитывает сейчас 12 участников, но еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы.

В первой волне передачи оружия от партнеров Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"В первой волне взносов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что формирование международной "танковой коалиции" является большой победой Украины и украинской дипломатии.

Видео дня

При этом он добавил, что "танковая коалиция" насчитывает сейчас 12 участников, но еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Украина работает как над расширением состава "танковой коалиции", так и над увеличением взносов уже заявленными участниками", - сказал министр.

Передача танков Украине

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams, а также приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

27 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на министра национальной обороны Канады Аниту Ананд сообщил, что Канада предоставит Украине четыре основные боевые танки Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами.

Вас также могут заинтересовать новости: