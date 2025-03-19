В Киеве представители американских оборонных компаний говорили о развитии сотрудничества в этом направлении.

Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении Вооруженных сил, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что представители Министерства обороны Украины, Воздушных сил ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, украинских и американских оборонных компаний обсудили развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО.

В сообщении сказано, что, в частности, речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

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Начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов выразил надежду, что компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество.

Во время встречи в Киеве речь шла о текущем состоянии совместных проектов и дальнейших шагах по их реализации.

Война в Украине - средства ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля 2025 года отмечал, что наша страна получила еще не все системы Patriot, о которых договаривалась с США еще летом 2024 года.

Он сказал, что идет работа над решением этого вопроса, а также Украина занимается украинскими аналогами систем ПВО.

Также он указал на главную проблему систем противовоздушной обороны SAMP/T. Зеленский отметил, что ракет для систем SAMP/T никогда не было достаточно.

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