Главная угроза для украинской ПВО сегодня в скором исчерпании зенитных ракет.

Остановка американской помощи Украине отразится на способности Сил обороны сбивать российские ракеты и наносить удары по российским объектам. А вот борьба с российскими дронами продолжится на прежнем уровне. Об этом говорится пишет РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

Главная проблема для украинской ПВО после остановки американской помощи – постепенное истощение запасов ракет-перехватчиков. В частности для зенитных комплексов Patriot, которые могут сбивать баллистику.

Решение Трампа закрыть для Украины американские разведданные в свою очередь снизит эффективность украинских ударов по россиянам.

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"Потенциально трудно может стать для авиации, которая запускает западные ракеты. Например, StormShadow / SCALP. И вообще вся работа HIMARS и работа по территории РФ или оккупированных территориях, где необходимы спутниковые координаты. Спутники есть и у других стран, например, во Франции. Но у США их значительно больше", – пояснил один из собеседников РБК-Украина.

Вместе с тем в вопросах борьбы с российскими беспилотниками Украина чувствует себя гораздо увереннее и намного меньше зависит от помощи союзников. Воздушные силы научились противодействовать дронам с помощью дешевых и менее дефицитных средств, нежели западные ракеты.

Большинство вражеских дронов уничтожаются мобильными огневыми группами, оснащенными стрелковым и зенитным оружием, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, для противодействия беспилотникам используют малую авиацию, вертолеты и комплексы ПВО, в частности американского производства. Речь идет о мобильных огневых группах, которые вооружены пулеметами, автоматическими зенитными пушками, системами РЭБ и переносными зенитно-ракетными комплексами.

"Что касается способности нашей ПВО "видеть" цели - здесь ситуация тоже оптимистичная. Три собеседника издания в военно-политических кругах объяснили, что данные о полетах российских истребителей, пусках крылатых и баллистических ракет или дальнобойных беспилотников Украина получала не только от США, но и из других источников, в частности от центров НАТО. Они, в свою очередь, не прекращали предоставлять Украине эту информацию", – пишет РБК-Украина.

Остановка помощи США: последние новости

Как писал УНИАН, решение Трампа прекратить помощь Украине разведданными коснулось в том числе и коммерческих компаний. В частности компания Maxar прекратила поставлять Украине свои спутниковые снимки бесплатно. Их все еще можно получить за деньги, но снимков нужно очень много, а стоят они немало.

Также мы рассказывали, что решение Трампа приостановить передачу разведывательной информации Украине способствовало последним успехам России в Курской области. Это уже стоило Украине тяжелых потерь в военном и политическом плане.

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