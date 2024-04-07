Северная Корея может получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам.

Использование РФ северокорейских ракет в войне против Украины дает Пхеньяну редкий шанс проверить свое оружие в бою.

"Я не верю, что на моей памяти северокорейская армия имела такую лабораторию на поле боя, которую россияне позволили себе иметь в Украине", - сказал генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанскими сухопутными войсками США, которого цитирует Bloomberg.

Это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам. По словам Флинна, Штаты будут внимательно наблюдать за тем, как это будет развиваться. Его и других беспокоит, что КНДР сможет узнать о своем оружии.

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США, Южная Корея и другие обвинили КНДР в том, что она отправляет в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Их можно легко скрыть, быстро развернуть и трудно сбить. Изображения, предоставленные США, указывают на то, что это Hwasong-11 - широкий класс баллистических ракет малой дальности, которые могут поражать цели с высокой степенью точности. Их радиус составляет от 380 до 800 километров.

Флинн назвал продолжающиеся испытания баллистических ракет Северной Кореей тревожными и дестабилизирующими.

Война в Украине - как КНДР помогает России

Как ранее сообщал УНИАН, Северная Корея ускоряет темпы поставок секретного оружия для РФ. Недавно она отправила еще 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм.

СБУ нашла подтверждение, что Россия атакует украинцев ракетами из КНДР типа Hwasong-11 (KN-23/24).

В Министерстве обороны США считают, что Северная Корея продолжает оказывать России помощь в ее агрессивной войне против Украины.

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