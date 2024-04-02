Недавно КНДР поставила РФ разнообразное вооружение.

В Министерстве обороны США считают, что Северная Корея продолжает оказывать России помощь в ее агрессивной войне против Украины

Как пишет пресс-служба Минобороны США, заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг заявила, что поставки оружия продолжают расти, а само партнерство между двумя диктаторами процветает.

На просьбу конкретизировать, какое именно оружие получает Россия, чиновница отметила, что Пентагон ранее рассекречивал информацию для широкой общественности. По ее словам, на этот раз КНДР поставила РФ разнообразное вооружение.

Видео дня

"Мы видим, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло", - подчеркнула Сингх.

Война в Украине - как КНДР помогает России

Как ранее сообщал УНИАН, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея ускоряет темпы поставок секретного оружия для РФ. По его словам, КНДР отправила в Россию 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм.

СБУ нашла подтверждение, что Россия атакует украинцев ракетами из КНДР. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24).

Страна-агрессор взамен предоставляет другую помощь. Например, недавно Россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против Северной Кореи экспертами организации. Эта многонациональная группа экспертов осуществляла мониторинг санкций ООН против КНДР в течение последних 15 лет за ее программы ядерного оружия и баллистических ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: