В центре внимания оказались северокорейские и иранские 120-мм мины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сравнил оружие Северной Кореи и Ирана, назвав их последние разработки по производству мин 120-мм "ленд-лизом изгоев".

Аналитик пришел к выводу, что Иран скопировал свой стандарт мины у НАТО, тогда как Северная Корея пошла по "классике" ОФ-843: разработка КНДР не отличается параметрами и дизайном от снаряда, который сформировался во время Второй мировой войны.

"Это видно по дизайну, массе, северокорейская - 16 кг, иранская - 12 кг, а так же по тому, что северокорейские по старинке в деревянных ящиках, а иранские в укупорке", - пояснил Коваленко.

Также он обратил внимание на отличие в размере пороховых колец, которое просматривается в северокорейской и иранской мине (в модели КНДР оно существенно больше).

Коваленко отмечает, что размер не равносилен эффективности. По дальности полета мины КНДР уступают иранским. Это прочувствовали на себе оккупанты.

"Проблема в качестве северокорейских порохов. В частности, оккупанты жалуются, что северокорейские мины очень быстро загрязняют ствол миномёта", - уточнил аналитик.

В пользу иранского варианта также можно засчитать то, что это "свежак" 2023 года, тогда как вариант КНДР более стар для индустрии, уточнил Коваленко. "В общем, вот такой ленд-лиз от стран изгоев", - подытожил обозреватель.

Пентагон заявил связи КНДР и России

Как известно, Северная Корея давний идеологический союзник Путина, который помогает Москве поставками оружия вместе с Ираном. Ранее США не единожды предостерегали режимы, призывая заочно не участвовать в войне против Украины.

Недавно в Пентагоне сделали тревожное заявление о том, что КНДР увеличила поставки оружия на территорию России. Спикер Минобороны США Сабрина Синг сказала, что их оружейное сотрудничество процветает. Она не назвала конкретные виды вооружений, которые Ким Чен Ын продал Путину, но уточнила, что речь идет о разнообразном арсенале.

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