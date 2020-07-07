Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием

Таким образом, Китай стал 107-м участником договора.

Китай уведомил генсека ООН Антонио Гутеррешу о присоединении к Международному договору о торговле оружием, сообщило постпредство КНР при ООН.

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Таким образом, Китай стал 107-м участником договора. Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал поступить также и другие страны, передает kommersant со ссылкой на «Синьхуа». Постпред отметил, что некоторые страны вышли из договора и начали «совершать акты односторонней политики и запугивания». .

США вышли из договора в 2019 году. По мнению Белого дома, все ограничения, указанные в договоре, намного лучше отражены в американском законодательстве, а соглашение покушается на вторую поправку, то есть на право граждан США иметь оружие.

Договор предлагает участникам добровольно ограничить поставки обычных вооружений восьми типов (танков, БТР, артиллерийских систем, военных самолетов, вертолетов, ракет и ракетных установок, а также легкого и стрелкового вооружения) в те страны, где они могут быть использованы «для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права», терроризму, транснациональной преступности.

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