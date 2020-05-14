В Китае совершил первый полет новый учебный самолет для пилотов палубной авиации (фото)
17:57, 14 мая 2020Оружие
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ВМФ Китая на сегодня располагает двумя авианосцами – «Ляонин» и «Шаньдун».
Китайцы испытали новый самолет / flightglobal.com
В Китае успешно испытали новый вариант учебного самолета Guizhou JL-9, созданный для подготовки летчиков морской авиации
Как сообщает FlightGlobal, информация о первом полете самолета обнародована в китайских соцсетях. Примечательно, что самолет, предназначенный для подготовки летчиков палубной авиации, не оборудован крюком, необходимым для посадки на авианосец. Предполагается, что он будет использоваться только при тренировках на суше.
flightglobal.com
ВМФ Китая на сегодня располагает двумя авианосцами – «Ляонин» и «Шаньдун». На обоих кораблях используются самолеты J-15, которые предствляют собой копию советских Су-33. В то же время, ведется работа над новым палубным самолетом.
Напомним, в прошлом году Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей.
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