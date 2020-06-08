В районе ООС кинологи обнаружили тайник с патронами и гранатой

Опасный схрон обнаружили во время совместного несения службы мобильной группой на выезде из населенного пункта Сартана Донецкой области.

В районе проведения операции Объединенных сил сводная кинологическая группа Западного оперативно-территориального объединения обнаружила пакет с патронами и гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Опасный схрон обнаружили во время совместного несения службы мобильной группой на выезде из населенного пункта Сартана Донецкой области.

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«В сводную кинологическую группу входили три кинолога со служебными собаками. Две из них розыскные по поиску оружия и боеприпасов, еще одна розыскная по поиску минно-взрывных устройств. Это не первая опасная находка кинологов в районе проведения ООС», - отметил командир сводной кинологической группы.

Во время осмотра участка местности, где должен располагаться мобильный блок-пост, кинолог со служебной собакой обнаружили пакет с патронами и гранатой. На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу, впоследствии прибыли специалисты ГСЧС.

В пакете находились патроны калибром 5,45 - 135 штук, 7,62 - 18 штук и граната РГД-5.

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