По данным СМИ, эта передача позволит обойти юридические ограничения на поставки спорного оружия.

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об их изъятии из запасов Пентагона объявят сегодня, 7 июля.

Как сообщает Washington Post, этот шаг предусматривает обход законодательства США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более 1%. Впрочем, решение принято на фоне контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычных артиллерийских боеприпасов.

"Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов о том, поставлять ли спорные боеприпасы, которые запрещены большинством стран мира. Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на большой территории", - пишет издание.

По данным WP, Украине передадут кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые изготовленные в 1987 году. Их будут запускать из 155-мм гаубиц, предоставленных Украине США и партнерами. В своей последней общедоступной оценке, проведенной более 20 лет назад, Пентагон отметил, что "неисправность" этого артиллерийского снаряда - 6%. Это означает, что, по крайней мере, четыре из каждого из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися.

"Нам известны отчеты многодесятилетней давности, указывающие на то, что определенные 155-мм DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munitions - УНИАН) имеют более высокие коэффициенты отказов", - сказал один из чиновников Пентагона на условиях анонимности.

Пентагон заявляет, что у него есть новые оценки, основанные на тестировании 2020 года, с показателем отказов не выше 2,35%. Официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с уровнем потери 2,35% или ниже для передачи в Украину, заявил спикер Пентагона Бриг.

Представитель Минобороны ведомства заявил, что детали новых оценок "не подлежат обнародованию", включая то, как, когда и где проводились испытания, а также включали ли они пуски, или виртуальное моделирование. В военных инструкциях указано, что из этого оружия нельзя стрелять во время тренировок, поскольку оно является частью военных запасов.

Хотя США не производили эти типы боеприпасов в течение многих лет, по оценкам Хьюман Райтс Вотч, взятым из отчетов Министерства обороны, на военных запасах остается 4,7 миллиона кассетных снарядов, ракет, ракет и бомб, содержащих более 500 миллионов суббоеприпасов или бомб.

Кассетные боеприпасы могут значительно помочь Украине в текущем контрнаступлении, ведь запасы артиллерийских снарядов стремительно заканчиваются, а производство не поспевает за спросом.

"Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разного калибра, чем мы. И мы должны экономить, потому что мы не можем так интенсивно обстреливать", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Поскольку эти снаряды (кассетные - УНИАН) эффективны, они позволят нам компенсировать эту разницу. Россияне используют их против нас, поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать такие же боеприпасы. Это только там, где есть поля, потому что очень важно не нанести вред мирному населению. Мы не будем использовать их для деоккупации городов", - сказал Резников.

Вооруженные силы США давно считают кассетные боеприпасы полезным оружием на поле боя. Эту позицию в марте подтвердил генерал Кристофер Каволи, главы Европейского командования США.

"Мы называем это двойной целью, потому что они выпускают бомбы, некоторые из которых являются противопехотными осколочными гранатами, а некоторые - кумулятивными зарядами, которые атакуют транспортные средства сверху. Это очень эффективное оружие", - сказал Каволи.

Тем не менее, армейская артиллерийская доктрина предупреждает, что суббоеприпасы DPICM "могут представлять значительный риск для дружественного персонала и техники". То есть, неразорвавшиеся боеприпасы могут угрожать и войскам, которые их запустили, во время продвижения вперед. В частности, несколько американских военных погибли от детонации неразорвавшихся боеприпасов во время войны в Персидском заливе.

"Кто-то в Министерстве обороны знает фактический уровень потерь, и я надеюсь, что об этом честно и точно сообщат украинским подразделениям, которые получат такие типы боеприпасов", - заявил бывший офицер армии США на условиях анонимности.

Кассетные боеприпасы для ВСУ - что известно

СМИ узнали, что Украина просила США о поставках кассетных боеприпасов еще в марте 2023 года. Вашингтон затягивал с решением.

Впрочем, дело двинулось с мертвой точки - 6 июля представитель Белого дома заявил, что вопрос кассетных боеприпасов находится на стадии "активного рассмотрения".

США, Украина и РФ не подписывали конвенцию по кассетным боеприпасам. Оккупанты применяли кассетные бомбы с первых дней полномасштабного вторжения против гражданских целей. Существует информация, что Украина также применяла против оккупантов эти боеприпасы. Впрочем, Генштаб это официально не подтверждает.

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